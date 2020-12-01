Махачкала, , 11:54 — REGNUM Десять пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в Дагестане 30 ноября. Общее число жертв COVID-19 в республике, по данным на 11:00 1 декабря, достигло 958, сообщил федеральный оперативный штаб.

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Отметим, в течение ноября в Дагестане в общей сложности умерли 174 человека с коронавирусом. Случаи летального исхода в республике в минувшем месяце фиксировались каждый день.

К настоящему времени в Дагестане зарегистрировано почти 19,1 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа, за прошедшие сутки в регионе инфекцию выявили у 112 человек. Выздоровели в республике, по официальным данным, почти 17,2 тыс. лиц с подтвержденным диагнозом (+65 за сутки), или около 89,9% инфицированных.

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