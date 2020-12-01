Москва, , 11:54 — REGNUM Государственная служба занятости и услуги по поиску работы перейдут в виртуальный режим работы. Об этом в ходе VI всероссийского форума «Национальная система квалификации России» заявил глава департамента по цифровизации Роструда Виталий Лосев.

«Мы надеемся, что к концу следующего года, а может быть с начала 2022 года, государственная служба занятости населения в целом и услуга по поиску работы уже перейдет на электронный вид работы», — сказал Лосев.

Он выразил надежду на то, что ведомству удастся не только регистрировать граждан в качестве лиц, находящихся в поиске работы, но и заниматься трудоустройством в онлайн-режиме.