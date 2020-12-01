Грозный, , 11:54 — REGNUM Представительницы прекрасного пола в Чечне не должны носить никаб. Ношение головного убора, закрывающего лицо, пропагандируют сторонники ваххабистского течения, с которым у представителей традиционного ислама нет ничего общего.

Такое мнение высказал глава Духовного управления мусульман Чечни Салах-хаджи Межиев на встрече с девушками, носящими никаб. В воспитательной беседе принял участие начальник УМВД по городу Грозному Аслан Ирасханов.

Муфтий Чечни рассказал, что мусульманкам предписывается держать лицо открытым, как всегда делали чеченские женщины.

«Закрывать лицо является грехом, и это действие требует искупления. Сейчас же никаб носят не из-за традиционных арабских соображений, ведь никто не запретит вам его носить, если вы будете жить в одной из арабских стран. Сейчас никаб носят и пропагандируют носить люди из ваххабистского течения. Наши бабушки и прабабушки, которые отличались ещё большим иманом, не носили никаб», — цитирует муфтия ИА «Грозный-Информ».

Салах-хаджи Межиев призвал девушек привести свою одежду в надлежащий вид, а мужскую половину семейств уделять особое внимание увлечениям сестер, жен и дочерей. Девушки вняли увещеваниям муфтия и пообещали сменить никабы на хиджабы.

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