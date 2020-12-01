Ташкент, , 11:53 — REGNUM В Узбекистане учредили почетное звание «Ўзбекистон Республикасида хизмат курсатган геолог» («Заслуженный геолог Республики Узбекистан»), сообщает 1 декабря издание Norma. uz со ссылкой на соответствующий закон.

Звание присваивается высококвалифицированным геологам, инженерно-техническим работникам геологии, геофизики, гидрогеологии и топографо-геодезии, а также специалистам научных и образовательных учреждений.

Заслуженным геологам вручается почетное звание и серебряный нагрудный знак. Представители профессии, удостоившиеся звания «заслуженный», ежемесячно получают надбавку к зарплате в размере 1,6 базовых расчетных величин ($34).

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил создать университет геологических наук.

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