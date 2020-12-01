Санкт-Петербург, , 12:03 — REGNUM С начала пандемии коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге выполнено 4,9 млн исследований на наличие коронавируса. Охват тестированием составляет 646 тестов на 100 тысяч человек населения. Об этом 1 декабря заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

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По его словам, в соответствии с требованиями главного санитарного врача России, срок выполнения теста не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала до получения результата.

«Сейчас в Петербурге работает 49 лабораторий, которые имеют право выдавать окончательный результат исследования. С начала пандемии выполнено 4,9 млн исследований COVID-19. Охват тестированием составляет 646 тестов на 100 тысяч населения (при норме 150 тестов на 100 тысяч населения)», — отметил чиновник.

Эргашев уточнил, что в городе есть резерв для увеличения лабораторных мощностей. В ряде крупных городских стационаров готовятся к открытию новые лаборатории, которые будут проводить ПЦР-диагностику на COVID-19. На эти цели выделены 160 млн рублей.

«Сейчас закупается оборудование, 100 млн рублей выделено на закупку тест-систем на COVID-19 районным лабораториям и трем стационарам — на выявление антигена. Рассматривается возможность работы лабораторий в две смены или в круглосуточном режиме», — резюмировал он.

Напомним, за последние сутки в Санкт-Петербурге протестировали на коронавирус 31 487 человек. С учетом сделанных ранее тестов за сутки выявлено 3697 новых носителей коронавируса.

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