Москва, , 11:57 — REGNUM В период с января по октябрь на территории Москвы было выявлено 92 захламления земельных участков. Об этом сообщается на официальном сайте столичной Госинспекции по недвижимости.

75% из них — 69 захламлений — уже устранены. Лидером по их числу стал Западный административный округ столицы, где с начала года было выявлено 21 захламление. Следом идёт Южный административный округ, где зафиксировали 15 таких нарушений. В Северо-Восточном и Северно-Западном административных округах было обнаружено по 10 захламлённых территорий.

По словам начальника Госинспекции по недвижимости Москвы Владислава Овчинского, с 2016 года наблюдается уменьшение количества нарушений, в виде захламления земельных участков на территории города.

Отмечается, что захламлением территории признаётся несанкционированное размещение отходов сплошным свалочным телом или отдельно расположенными очаговыми навалами объемом до 10 кубометров, занимающих площадь до 200 квадратных метров.

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