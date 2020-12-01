Москва, , 11:49 — REGNUM Вечером 1 декабря из-за снегопада могут наблюдаться затруднения движения на автодорогах Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал «Дептранс. Оперативно».

«Из-за снегопада вечером могут быть затруднения движения на дорогах. Сложнее всего будет на МКАД у развязок и эстакад: в местах, где есть подъемы, во время снегопада часто возникают сложности с проездом грузовиков», — говорится в сообщении.

Автолюбителей призвали быть внимательными и осторожными на дорогах, держать дистанцию, избегать манёвров и резкого торможения, а также помнить о более длинном тормозном пути машины.