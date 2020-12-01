Екатеринбург, , 11:55 — REGNUM В Свердловской области подтвердили новые 367 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 30 ноября 2020 года был зарегистрирован 381 носитель вируса. Теперь в регионе подтверждено 46 693 случая заражения коронавирусом.

За минувшие сутки вирус выявили у жителей Екатеринбурга (204 человека), Арамильского городского округа, Байкаловского района, Берёзовского, Белоярского городского округа, Богдановича, Верх-Нейвинского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Кирограда, Кушвы, Карпинска, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Среднеуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Талицкого и Шалинского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, региональные власти пока не решили вопрос о проведении новогодних мероприятий в области.

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