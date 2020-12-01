Рязань, , 11:48 — REGNUM 118 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Рязанской области 1 декабря, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на три больше, чем за предыдущие сутки. Госпитализированы в стационары 522 человека, в том числе шесть детей.

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В целом в Рязанской области зарегистрировали 14 тыс. 178 случаев заражения инфекцией. Выздоровели 11 тыс. 874 человека, в том числе 207 выписаны за сутки. В лечебных учреждениях в тяжёлом состоянии находятся 54 пациента, из них 15 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По данным федерального штаба скончался ещё один пациент. Таким образом, всего в регионе зафиксировано 90 смертельных случаев у пациентов с подтверждённым коронавирусом.