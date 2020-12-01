Ульяновск, , 11:45 — REGNUM В Ульяновской области суточное число победивших коронавирус значительно превысило количество выявленных случаев заражения, составив соответственно 348 и 254. Новых летальных исходов нет. Об этом свидетельствуют обновлённые данные оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 1 декабря, в Ульяновской области во время эпидемии лабораторно подтверждено 27 855 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 254.

Победили болезнь 23 672 человека, доля выздоровевших в регионе составляет 85%. Из них 348 человек выздоровели от COVID-19 за последние сутки.

Новых летальных исходов от COVID-19 в Ульяновской области нет. Напомним, всего с начала пандемии умерли 345 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области продолжается акция «Спасибо медикам», к которой подключились школьники. 30 ноября представители родительского комитета ульяновской гимназии № 34 передали врачам ЦК МСЧ имени В. А. Егорова чайный набор и открытки, сделанные руками младшеклассников.