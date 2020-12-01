Москва, , 11:43 — REGNUM В ноябре 2020 года для студентов и недавних выпускников российских вузов в 35 городах страны состоялось важное карьерное событие — проект «Время карьеры». Церемония закрытия акции, реализованной по инициативе президентской платформы «Россия — страна возможностей», Минобрнауки России, Росмолодежи, Уральского федерального университета и при поддержке Фонда президентских грантов, прошла 30 ноября в прямом эфире из интерактивной студии на площадке НИТУ МИСиС. В рамках церемонии закрытия были объявлены победители конкурса «Золотая стажировка».

В нем приняли участие 4899 человек, 84 студента уже получили право стажировки по специальности или внеконкурсного отбора в ведущих российских и международных компаниях. Пять абсолютных победителей будут награждены полезными подарками от организаторов и партнеров проекта для укрепления своих профессиональных компетенций.

«Проект «‎Время карьеры"‎ присоединился к нашей платформе в мае 2020 года и сразу привлек внимание студентов и работодателей. В ноябре к событиям акции в российских городах присоединились 60 тысяч участников, а трансляции ключевых мероприятий собрали в социальных сетях более 10 миллионов просмотров. Свои вакансии, практики и стажировки предложили 750 работодателей», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Титульным партнером проекта стала Трубная металлургическая компания, национальными партнерами — госкорпорация «Росатом», компании «СКБ Контур», Mail.ru Group и Ростелеком.

«Всероссийская карьерная акция стала для многих молодых людей отправной точкой будущей карьеры. Федеральное агентство по делам молодежи поддерживает инициативы по построению карьерных траекторий молодежи и развитию надпрофессиональных навыков. Важно также сопровождать студентов на всех этапах трудоустройства и оказывать наставническую поддержку. Все это есть в проекте «Время карьеры», — рассказал заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов.

«Акция «‎Время карьеры"‎ ‎зародилась в Уральском федеральном университете и в этом году впервые вышла на всероссийский уровень. Событие популярно у молодежи благодаря интерактивным форматам взаимодействия с работодателями. Вузы-организаторы предложили участникам почти 400 вебинаров, воркшопов и тренингов с работодателями. В онлайн-формате студенты научились всем этапам успешного трудоустройства и натренировали необходимые сегодня гибкие навыки», — отметил ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.

«НИТУ «МИСиС» — организатор московской площадки — недельного марафона, ставшего ярким завершением всероссийской акции. Университет совместно с более чем 90 ключевыми бизнес-партнерами разработал для студентов серию карьерных мероприятий. Участники прошли экспресс-собеседования, познакомились с потенциальными работодателями, отредактировали свои резюме вместе с HR-экспертами, приняли участие в различных мастер-классах. Трансляции московской площадки акции набрали более 58 000 просмотров на официальном аккаунте НИТУ «МИСиС» ВКонтакте, что свидетельствует о её актуальности и востребованности», — подчеркнула ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова.

Проект «Время карьеры» продолжит развивать набор сервисов для молодежи. В 2021 году будут представлены новые форматы содействия в трудоустройстве выпускников вузов, а также расширен конкурс «Золотая стажировка».