Москва, 1 декабря 2020, 11:43 — REGNUM В ноябре 2020 года для студентов и недавних выпускников российских вузов в 35 городах страны состоялось важное карьерное событие — проект «Время карьеры». Церемония закрытия акции, реализованной по инициативе президентской платформы «Россия — страна возможностей», Минобрнауки России, Росмолодежи, Уральского федерального университета и при поддержке Фонда президентских грантов, прошла 30 ноября в прямом эфире из интерактивной студии на площадке НИТУ МИСиС. В рамках церемонии закрытия были объявлены победители конкурса «Золотая стажировка».
В нем приняли участие 4899 человек, 84 студента уже получили право стажировки по специальности или внеконкурсного отбора в ведущих российских и международных компаниях. Пять абсолютных победителей будут награждены полезными подарками от организаторов и партнеров проекта для укрепления своих профессиональных компетенций.
Титульным партнером проекта стала Трубная металлургическая компания, национальными партнерами — госкорпорация «Росатом», компании «СКБ Контур», Mail.ru Group и Ростелеком.
«Всероссийская карьерная акция стала для многих молодых людей отправной точкой будущей карьеры. Федеральное агентство по делам молодежи поддерживает инициативы по построению карьерных траекторий молодежи и развитию надпрофессиональных навыков. Важно также сопровождать студентов на всех этапах трудоустройства и оказывать наставническую поддержку. Все это есть в проекте «Время карьеры», — рассказал заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов.
Проект «Время карьеры» продолжит развивать набор сервисов для молодежи. В 2021 году будут представлены новые форматы содействия в трудоустройстве выпускников вузов, а также расширен конкурс «Золотая стажировка».