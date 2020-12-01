Москва, , 11:41 — REGNUM Предложение главам регионов объявить 31 декабря выходным днем — это правильная идея. В пользу инициативы говорят результаты социологических опросов граждан и решения работодателей, которые традиционно дарят сокращенный рабочий день сотрудникам, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Как показывает практика, 31 декабря во многих российских компаниях традиционно объявляется короткий день. Всем надо подготовиться к новогодним торжествам.

В текущем году в Москве ресторации и ночные клубы будут закрыты. Не самый лучший новогодний праздник. Многие давно отвыкли встречать новый год по-советски дома.

Сделать 31 декабря выходным днем несложно, это хоть как-то поднимет настроение людям. Конечно, стоит помнить об экономике.

Можно, например, срезать в пользу 31 декабря один день от новогодних каникул, объявив последний день каникул рабочим днем. То есть, сократить их на один день. Мне кажется, это очень правильная идея», — высказал свое мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев в письме губернаторам написал, что руководству регионов стоит объявить 31 декабря выходным днем.

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