Абакан, , 11:41 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки подтверждено 183 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, общее число зарегистрированных за всё время пандемии случаев достигло 12 246.

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Из них к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 8740 человек, в том числе 162 за последние сутки. В стационарах остаются в тяжёлом состоянии 203 пациента, 15 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«Под медицинским наблюдением сейчас находятся 3390 человека. Получают лечение 3115 человек», — добавили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 декабря министерство экономического развития республики предложило увеличить время работы кафе и ресторанов на час — до 23 часов. Глава региона Валентин Коновалов поручил Роспотребнадзору представить у 2 декабря аргументированную позицию ведомства по этому поводу.

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