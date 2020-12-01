Калуга, 1 декабря 2020, 12:37 — REGNUM В Калужской области значительно сократили время ожидания пациентами на дому бригад скорой медицинской помощи, доукомплектовав бригады медиками и увеличив автопарк на 53 автомобиля. Об этом 1 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации министра здравоохранения региона Алана Цкаева.

Минздрав области увеличил автопарк скорой медпомощи на 53 автомобиля
Минздрав области увеличил автопарк скорой медпомощи на 53 автомобиля
Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте»

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По словам главы ведомства, оперативно принятые меры позволили уменьшить с 7% до 2,1% количество вызовов на дом, перенесенных на вторые сутки, что в настоящее время составляет 105 вызовов из пяти тысяч. Также сокращено время приезда бригад скорой помощи к пациенту. В частности, начал работу единый центр диспетчеризации, четыре раза в сутки обновляется информация о свободном коечном фонде больниц, увеличено количество профильных инфекционных бригад для оказания медицинской помощи лихорадящим больным. Так, в начале пандемии новой коронавирусной инфекции в области работали девять перепрофилированных бригад скорой помощи. В настоящее время их 50. Значительно увеличилась и передача вызовов неотложной помощи в поликлиники — в среднем с 20 до 56 в сутки.

«Время доезда до пациента для оказания медицинской помощи в экстренной форме уменьшилось со 106 минут до 53, неотложной — с 211 до 32 минут. Работа по оптимизации этих служб продолжается», — сказал Алан Цкаев.

Губернатор области Владислав Шапша поручил региональному минздраву продолжить эту работу и проанализировать рабочую нагрузку на врачей.

«У нас по разным районам и городам региона у врачей разная нагрузка. Есть запредельная. Надо смотреть, как укреплять такие лечебные учреждения врачами, для того чтобы снизить эту запредельную нагрузку. И обязательно, чтобы все врачи были обеспечены автомобилями. Мы идем навстречу, бизнес идет навстречу, волонтёры. Но нам нужна четко поставленная задача от вас — министерства — как от заказчика, чтобы все врачи, кто перегружен, кто нуждается в обеспечении транспортом, этот транспорт имели в своем распоряжении», — подчеркнул калужский губернатор.

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