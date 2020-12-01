Воронеж, , 11:39 — REGNUM Активные действия на территории никелевых месторождений, разработка которых планировалась компанией УГМК в Новохопёрском районе Воронежской области, на данный момент не ведутся. Об этом 1 декабря сообщил в прямом эфире в социальных сетях губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Проектирование не ведется. Анализ показал, что проект убыточный. В ближайшие годы разработки не будет, активных действий предприниматься не будет. Все геологоразведочные скважины УГМК закомпонированы», — сказал Гусев.

Губернатор добавил, что перспектива разработок есть, но при условии применения технологий, которые не повредят жителям, окружающей среды.

Как напоминает ИА REGNUM, в мае 2012 года по итогам конкурса на разработку Еланского и Елкинского месторождений медно-никелевых руд, проведенного Роснедрами, победителем был назван ООО «Медногорский медно-серный комбинат», входящий в холдинг «Уральская горно-металлургическая компания». В течение последующих лет регион сотрясали многочисленные акции протеста. В 2018 году губернатор Александр Гусев по вопросу разработки месторождений заявлял, что «никакого согласия и гарантий того, что проект будет реализован, правительство области не давало».

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