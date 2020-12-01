Санкт-Петербург, , 11:45 — REGNUM Более полутора тысяч студентов медицинских колледжей Санкт-Петербурга оказывают помощь участковым терапевтам в связи с пандемией коронавируса. Они привлечены к работе в регистратурах поликлиник, по телефону контролируют состояние находящихся на амбулаторном лечении больных с коронавирусом и информируют пациентов о результатах анализов на COVID-19. Об этом 1 декабря заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

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Помимо учащихся для помощи медикам первичного звена задействованы возможности телемедицины в режиме видеосвязи. Подготовлены и размещены памятки для заболевших с алгоритмом действий и списком контактных телефонов. Кроме того, прорабатывается вопрос обеспечения поликлиник транспортом.

«По решению губернатора из бюджета города выделено 69 млн рублей для организации доставки пациентов для проведения КТ-исследований спецтранспортом. Это будут специально оборудованные автомобили, с ширмой, после каждого пациента — обязательная дезинфекция», — отметил чиновник, курирующий городскую медицину.

Дополнительно территориальный фонд ОМС перечислил поликлиникам города около 1 млрд рублей на увеличение подушевого норматива, куда включены расходы на транспорт.

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Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что в Петербурге на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации проводится мобилизация медицинских кадров для лечения больных с коронавирусной инфекцией и пневмониями.

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