Мурманск, , 11:38 — REGNUM В Мурманской области за сутки коронавирус SARS-CoV-2 выявили у 287 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Лидеры по суточному приросту — Мурманск (+107), Кандалакшский район (+52), Североморск (+44) и Мончегорск (+25). На лечении с COVID-19 находятся 3310 человек.

За сутки в регионе скончались семь пациентов с COVID-19, общее число жертв коронавируса увеличилось до 482.