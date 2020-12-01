Махачкала, , 11:33 — REGNUM Школьники в селе Батаюрт в Хасавюртовском районе Дагестана избили сверстника, который отказался дать им денег. По данному факту организована проверка, сообщили ИА REGNUM 1 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Накануне в дагестанском сегменте соцсетей появилось видео избиения группой подростков мальчика за отказ платить «дань». Сообщалось, что потерпевший не единственная жертва юных рэкетиров, которые систематически угрожают сверстникам и вымогают у них деньги.

В СК намерены выяснить обстоятельства указанных событий. Также будет дана оценка действиям должностных лиц местных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Между тем в министерстве образования и науки Дагестана сообщили, что в связи с данным инцидентом ведется разбирательство.

Читайте также: В Махачкале группа подростков в школе избила одноклассника-инвалида

Читайте развитие сюжета: В Дагестане поставили на профучет избивших сверстника подростков-рэкетиров