Чебоксары, , 11:32 — REGNUM В Чувашии снизилось суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом, в то же время зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 1 декабря, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 12 673 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 110. Напомним, за предыдущие сутки, 29 ноября, в республике выявлено 114 носителей коронавируса.

Выздоровели от COVID-19 в Чувашии 11 543 человека, из них за последние сутки — 24. В настоящее время насчитываются 846 активно больных COVID-19.

Кроме того, в республике от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, умерли ещё шесть человек — таким образом, общее число жертв COVID-19 с начала пандемии достигло 284.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии 754 врача ведут амбулаторное сопровождение пациентов с коронавирусом, для данной работы задействовано 92 машины санитарного транспорта, дополнительно привлечено более 60 автомобилей. До 15 декабря ожидается поступление еще 53 единиц автомобильной техники в рамках государственного контракта.