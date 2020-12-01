Уфа, , 11:42 — REGNUM Порядок предоставления из бюджета Башкирии единовременного пособия в случае гибели добровольцев или получения ими вреда здоровью при осуществлении волонтерской деятельности утверждён в республике. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, документ был утвержден 1 декабря на заседании президиума республиканского правительства.

По словам премьер-министра правительства региона Андрея Назарова, сложно переоценить вклад добровольцев. При этом их жизнь тоже подвергается рискам. Поэтому руководство республики должно предусмотреть все.

По словам министра молодежной политики и спорта Башкирии Руслана Хабибова, утвержденный порядок даст волонтерам постоянную гарантию того, что каждый доброволец при осуществлении волонтерской деятельности защищен государственными гарантиями.

Сообщается, что в результате причинения вреда при осуществлении волонтерской деятельности размер единовременной выплаты добровольцу составит 50 тысяч рублей. А в случае гибели волонтера, членам его семьи будет выплачено пособие в размере 250 тысяч рублей.

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