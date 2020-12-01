Волгоград, , 11:31 — REGNUM Амбулаторные центры оказания помощи пациентам с острыми респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом, заработали во всех крупных поликлиниках Волгоградской области, сообщает 1 декабря пресс-служба администрации региона. Площадки открылись в медучреждениях, которые имеют в своём распоряжении кабинет рентгеновской компьютерной томографии.

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Медицинскую помощь в таких ковид-центрах будут получать граждане с гриппом, вирусной пневмонией, с подозрением и уже подтверждённым коронавирусом. Помещения поделены на зоны: в основной, диагностической, больным проведут необходимые исследования, а в зоне распределения пациенты будут ожидать бригаду скорой медицинской помощи, если по итогам обследования необходима госпитализация в инфекционный стационар.

В Волгоградской области в декабре 2020 года планируют довести количество инфекционных коек до девяти тысяч.