Москва, , 11:27 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 6524 случая заражения коронавирусом. Об этом 1 декабря сообщили в оперативном штабе столицы.

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Это всего на 13 случаев больше, чем сутками ранее, когда было выявлено 6511 случаев заражения. Всего в Москве за время пандемии выявили свыше 612 тыс. заражённых коронавирусом.

За сутки 1376 пациентам с COVID-19 потребовалась госпитализация. На ИВЛ в больницах Москвы находится 431 человек.

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