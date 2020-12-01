Санто-Доминго, , 11:26 — REGNUM В связи с пандемией коронавируса действие комендантского часа в Доминиканской Республике продлено ещё на 20 дней. Соответствующий указ подписал президент Доминиканской Республики Луис Абинадер.

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Действие предыдущего срока комендантского часа истекало 1 декабря.

В течение ещё 20 дней в стране будет действовать комендантский час. Ограничение будет действовать с понедельника по пятницу с 21:00 по местному времени до 5:00, а по субботам и воскресеньям — с 19:00 до 5:00.

В новом указе также предусмотрено обязательное ношение масок для всех жителей страны. Комендантский час не будет распространяться на ряд категорий граждан — например, на медиков и журналистов.