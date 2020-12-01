Нальчик, , 11:20 — REGNUM В Кабардино-Балкарии обвиняется в нападении на 14-летнюю девочку местный житель. В сентябре 2020 года 35-летний мужчина напал с ножом на подростка. Он совершил множество ударов, от которых несовершеннолетняя не скончалась лишь благодаря своевременно оказанной помощи врачей, сообщили 1 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону.

«Он подъехал к девушке и с целью совершения её убийства, используя в качестве оружия имеющийся при себе складной туристический нож, нанес в область туловища и левой верхней конечности несовершеннолетней множество ударов, после чего скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.

Следователи установили, что покушение на убийство злоумышленник совершил из-за конфликта, произошедшего между потерпевшей и его знакомой. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для вынесения приговора.

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