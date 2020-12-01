Стокгольм, , 11:25 — REGNUM После того, как американская биотехнологическая компания Moderna сообщила о 94-процентной эффективности своей вакцины от COVID-19, правительства многих стран еще больше стали рассчитывать на скорое начало кампании по вакцинации населения. Однако в Швеции различные ведомства подают разнонаправленные сигналы о том, когда граждане страны смогут привиться от смертельного заболевания. Об этом сообщила газета Expressen.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Некоторые развитые страны уже сейчас готовятся к широкомасштабной вакцинации от COVID-19. В Германии спортивные сооружения превращаются в специальные пункты, пропускная способность рассчитана до 20 000 человек в день. В США пообещали вакцинировать миллионы людей уже в декабре уходящего года. Больницам в Великобритании было приказано начать вакцинацию уже в следующий понедельник, 7 декабря. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, большинство людей, входящих в группы риска, смогут получить вакцину к Пасхе.

Однако заявления официальных лиц в Швеции более осторожные. По словам государственного эпидемиолога Андерса Тегнелла, вакцинация до начала года практически исключена.

«Мы очень осторожны, чтобы не давать каких-либо ответов, в реализации которых мы не очень уверены», — заявила министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен.

Читайте ранее в этом сюжете: Вакцина Moderna от COVID-19 может поступить в Швецию в январе 2021 года