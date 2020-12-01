Москва, , 11:25 — REGNUM Ситуация с COVID-19 уверенно стабилизируется в ряде российских регионов. В целом заметен тренд на стабилизацию эпидемиологической обстановки в стране, сообщила 1 декабря заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

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Так, за минувшие сутки в России зафиксировали 26 402 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее, 30 ноября, их было 26 338, а 29 ноября — 26 683.

«В России в целом наметился тренд на стабилизацию ситуации с COVID-19», — сказала Плоскирева РИА Новости.

По словам эпидемиолога, прогнозировать ситуацию с новым заболеванием сложно. Пока нельзя точно сказать, когда начнётся спад эпидемии. В таких условиях важно соблюдать меры профилактики, напомнила она.

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