Уфа, , 11:22 — REGNUM Величина прожиточного минимума в среднем за месяц в третьем квартале текущего года установлена в Башкирии. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, согласно постановлению правительства Башкирии этот показатель в третьем квартале 2020 года в расчете на душу населения составил 9908 рублей.

При этом для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 10 544 рубля. Для пенсионеров — 8059 рублей, а для детей 9925 рублей.

Отмечается, что величина прожиточного минимума определяется каждый квартал на основании потребительской корзины в Башкирии, а также данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по региону об уровне потребительских цен на услуги, непродовольственные товары и продукты питания.

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