Владикавказ, , 11:11 — REGNUM Правительство РФ выделило Северной Осетии дополнительно 23,918 млн рублей для обеспечения жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. На выделенные средства будут улучшены условия проживания 19 семей, в которых имеются инвалиды и вдовы участников войны, сообщили 1 декабря в пресс-службе главы и правительства региона.

Согласно данным межведомственной комиссии при правительстве РСО-Алания по предоставлению безвозмездных субсидий на приобретение жилых помещений ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, в 2020 году республике уже выделялось 13,8 млн рублей.

Субсидия правительства РФ была распределена между 11 гражданами, которые входят в данную категорию.

Читайте также: Северная Осетия получит 14 млн рублей на обеспечение жильем ветеранов