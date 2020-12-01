Пермь, , 11:10 — REGNUM Пермский край 1 декабря отмечает свое 15-летие. С праздником пермяков поздравил губернатор Дмитрий Махонин.

«Сегодня наш общий праздник. Какими бы мы ни были разными, нас всех объединяет любовь к общему дому, забота о его будущем. Все эти 15 лет мы живем и развиваемся как единое целое, работаем для процветания родного края», — сказал глава региона.

Он поблагодарил жителей Прикамья за энергию, талант, целеустремленность и особый «пермский» характер, которые лежат в основе достижений Пермского края.

Напомним, Пермский край образован 1 декабря 2005 года. Новая административная единица появилась в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. За слияние территорий на референдуме 7 декабря 2003 года проголосовало более 84% населения.