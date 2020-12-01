Москва, 1 декабря 2020, 11:09 — REGNUM Решение сделать 31 декабря выходным днем назрело давно, и непонятно, поему этого не делают через федеральный закон, а перекладывают на губернаторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик» политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, руководству регионов стоит объявить 31 декабря выходным днем, указал член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев в письме губернаторам.
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