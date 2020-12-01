Барнаул, , 11:08 — REGNUM С обозначенной докторами информацией о причинах нарушений памяти и концентрации внимания при COVID-19 полностью согласен кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он пояснил, что в СМИ представлен достаточно исчерпывающий перечень причин постковидных неврологических расстройств в виде снижения памяти и концентрации внимания.

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«Безусловно, наличие этих причин связано с тяжестью перенесенной инфекции. Доктор Комаров свидетельствует о важности в генезе данных симптомов нейротоксического эффекта коронавирусной инфекции. Но с развитием поражения легочной ткани присоединяется уже бактериальная инфекция, которая также располагает многообразными факторами патогенности, оказывающими повреждающее воздействие на все органы и ткани, в том числе головной мозг.

Нельзя исключить и токсическое влияние, вызванное использованием многочисленных сильнодействующих лекарственных препаратов. Какие могут возникать последствия от многочисленных взаимодействий между между препаратами — остается только догадываться. В целом, полученные данные создают представление о коронавирусной инфекции как о заболевании с полиорганным поражением», — отметил Павел Шумихин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее невролог Александр Комаров пояснял, что причин, по которым переболевшие коронавирусом, стали чаще жаловаться на нарушения памяти и концентрации, может быть несколько. Одна из них связана со стрессом и страхом, что влияет на давление и увеличивает риск проблем с сосудами.