Махачкала, , 10:59 — REGNUM Заместитель генерального директора строительной компании предстанет перед судом в Дагестане по делу о смерти подростка, на которого упали футбольные ворота. Несчастный случай произошел из-за халатности обвиняемого, сообщили ИА REGNUM 1 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Напомним, 7 октября текущего года на спортивной площадке в селе Тлярата на 13-летнего мальчика рухнули футбольные ворота, на перекладине которых он раскачивался. Подросток получил тяжелые травмы и умер по пути в больницу.

Данное футбольное поле в конце 2019 года построила организация, в которой обвиняемый занимает пост заместителя гендиректора. По данным следствия, именно он нес ответственность за качественное выполнение работ, но при этом не проверил, закреплены ли футбольные ворота на площадке.

Фигуранту предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

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