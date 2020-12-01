Магас, , 10:58 — REGNUM В Ингушетии нашли машину предполагаемых убийц жителя села Экажево Абукара А. Она была брошена на окраине села Барсуки. Злоумышленники подожгли ее, чтобы скрыть следы преступления, пишет «Интерфакс-Юг».

Факт обнаружения сгоревшего автомобиля подтвердили в МВД по региону, однако в ведомстве не уточнили, что именно из этой машины были произведены выстрелы, ставшие смертельными для 30-летнего мужчины.

«На северо-западной окраине села Барсуки находится сгоревшая автомашина «ВАЗ-21 115». В ходе выезда следственно-оперативной группы ОМВД России по Назрановскому району в упомянутом месте обнаружен остов полностью сгоревшего автомобиля без номерных знаков с вырезанными агрегатными данными в моторном и багажном отсеках», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Напомним, 27 ноября в Ингушетии был убит житель села Экажево Назрановского района Абукар А. Его расстреляли неизвестные из своего автомобиля. По данным ряда источников, погибший был братом местного жителя, которого разыскивают за резонансные преступления на территории Ингушетии.