Москва, , 10:56 — REGNUM В России ситуация на дорогах после снятия «коронавирусных» ограничительных мер отличалась нестабильностью, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин.

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"Когда же их (ограничительные меры) сняли, ситуация поначалу отличалась нестабильностью. В разные дни происходило то снижение аварийности на 50%, то всплеск на 30%», — сказал Кузин, слова которого приводятся на сайте МВД.

Это связано с тем, уточнил он, что люди, которые снова сели за руль, частично утратили водительские навыки, а некоторые — и «чувство опасности, поддавшись эйфории после отмененного локдауна». Он добавил, что трафик вернулся к прежним показателям и даже вырос.

Как сообщало ИА REGNUM, в России итоги экзамена на получении водительских прав могут быть аннулированы в случае, если испытание прошло с нарушением правил. Ещё одной причиной для объявления результатов экзамена недействительными может стать подделка документов соискателем, например паспорта, медсправки или квитанции об оплате госпошлины. Эти основные нарушения содержатся в перечне, опубликованном МВД РФ.

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