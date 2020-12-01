Донецк, , 10:59 — REGNUM Представители силовых ведомств Украины за последние сутки один раз нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 1 декабря рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных сил Украины составило один раз», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при обстрелах со стороны украинских силовиков применялись БМП, БТР и стрелковое оружие, и что были обстреляны окрестности села Коминтерново на юге республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября в МИД РФ заявили, что властям Франции следует более ответственным способом подходить к роли сопосредника в рамках «нормандского формата», который предполагает беспристрастное отношение, как к Киеву, так и к Донецку и Луганску.

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