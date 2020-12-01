Стокгольм, , 10:57 — REGNUM Представители американской биотехнологической компании Moderna заявляют, что ее вакцина против коронавируса эффективна на 94,1%, а также полностью защищает от тяжелых форм протекания COVID-19. По словам Ричарда Бергстрёма, отвечающего за вакцинацию населения Швеции, препарат компании, о котором идет речь, в случае его одобрения может применяться в Швеции уже в январе следующего года. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

»Если все хорошо пойдет, то в Швеции мы сможем начать вакцинацию первых групп уже в январе», — обнадежил Бергстрём.

Журналисты подчеркивают, что если компания быстро получит разрешение на применение своей вакцины, то кампания по вакцинации в США может начаться 21 декабря. В Европе получение разрешения займет больше времени.

«Нас 27 стран в ЕС, поэтому на это уйдет немного больше времени», — подчеркнул Бергстрём.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Швеции поддерживают проведение спортивных игр, несмотря на пандемию

Читайте развитие сюжета: Expressen: когда в Швеции начнется вакцинация от коронавируса?