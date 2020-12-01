Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге официально подтвердили смерть еще 85 человек от последствий болезни COVID-19, вызванной коронавирусной инфекцией. Об этом 1 декабря сообщили в федеральном оперштабе. Таким образом, город повторил свой же «рекорд» смертности, установленный 25 ноября по итогам предыдущих суток.

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Суточная смертность от ковида в Петербурге за минувшие сутки оказалась на девять случаев больше московской (76 случаев) и дала 15% от общероссийской суточной смертности (569 случаев). Всего непосредственно от COVID-19 в Петербурге за время пандемии скончались 5517 человек. Это второй показатель смертности после Москвы.

Летальность болезни в Петербурге в последние недели уменьшилась до 4,2% за счет увеличения общего числа инфицированных, цифра которых является знаменателем при вычислении летальности.

Напомним, в Северной столице за сутки выявили 3697 новых носителей коронавирусной инфекции, всего выявлено 129 604 случая заражения коронавирусом.

Добавим, за весь период пандемии в России умерло 40 464 человека — и это только те, для кого COVID-19 признан основной причиной смерти.

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