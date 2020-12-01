Кострома, , 10:53 — REGNUM В Костромской области скончался ещё один человек с диагнозом COVID-19. Об этом 1 декабря сообщает оперативный штаб региона. Таким образом, с начала эпидемии в регионе по официальным данным умерло 190 пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в Костромской области SARS-CoV-2 выявили у 138 человек, за этот же период выздоровели 48 пациентов. Общее количество заразившихся за все время составило 11 539 человек, 8 385 (72% от всех инфицированных) излечились и закрыли больничные листы. В стационарах находятся 782 костромича, у 386 из них подтверждена новая инфекция. На дому с лёгкими формами коронавируса восстанавливаются 2578 человек.

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