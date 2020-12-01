Воронеж, , 10:53 — REGNUM От десяти до пятнадцати пациентов в сутки с подтверждённым диагнозом COVID-19 умирают в Воронежской области. Данные во время прямого эфира в соцсетях 1 декабря привёл губернатор Воронежской области Александр Гусев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Глава региона отметил, что в его окружении «несколько заместителей переболели».

»Это опасное очень заболевание, мы видим по летальности — достаточно высокий процент. Вы тоже статистику знаете, мы ее не скрываем. С диагнозом умирают от 10 до 15 человек в сутки. Ситуация везде тяжелая, мы не худшие в этом», — сказал Гусев.

На 30 ноября в Воронежской области подтверждено 34 435 случаев заражения коронавирусом, 32 278 человек выздоровели, скончались 860 человек.