Барнаул, , 10:51 — REGNUM Причина, по которой Федеральная антимонопольная служба РФ повысила предельные отпускные цены на два препарата для лечения онкологических заболеваний из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, связана с возможным дефицитом данных лекарств на рынке. Об этом в интервью корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

«Поскольку лекарства для лечения онкозаболеваний закупаются централизованно с целью последующего бесплатного предоставления пациентам в рамках льготы, может иметь место нежелание медицинских компаний участвовать в тендерах на поставку препаратов — из-за низкой цены. Досадно, что реакция контролирующих инстанций идет явно не на опережение, а по факту возникших перекосов. Чиновники «прозевали» тенденции рынка и изменения курса валют. Наверняка цена этому — десятки и сотни человеческих жизней».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала пересмотр цен на лекарства, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. По данным издания, предельная отпускная цена на препарат для лечения рака «Ломустин» выросла почти в девять раз — до 37 тыс. руб. за упаковку, цена препарата от рака и ревматоидного артрита «Азатиоприн» — примерно в два раза, до 380 руб.

Читайте ранее в этом сюжете: ФАС повысила цену на два жизненно важных препарата