Пермь, , 10:50 — REGNUM Новый корпус спорткомплекса «Олимпия» в Перми распахнет свои двери в конце февраля 2021 года. Реконструкция уже на стадии завершения. Об этом сообщил в Instagram губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Он отметил, что проинспектировал ход работ, готовность объекта составляет 95%. Сейчас на объекте завершаются строительно-монтажные и пусконаладочные работы, благоустройство территории. Приобретено и монтируются оборудование.

«Здесь появится самый крупный тренажерный зал, дополнительно откроются три детских бассейна. Предусмотрено разделение входов, что немаловажно в связи с распространением коронавируса, также здесь будет отдельный зал ожидания для родителей детей, занимающихся плаванием. Ввод обновленного комплекса позволит нам придать толчок развитию как массового, так и профессионального спорта», — подчеркнул глава региона.

После обновления площадь спорткомплекса увеличится до 22 тыс. квадратных метров. Центр сможет ежедневно принимать вдвое больше посетителей, заниматься в центре плавания смогут до 3,5 тыс. ребят.