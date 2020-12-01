Москва, , 10:48 — REGNUM Принятие закона, предполагающего реформу ритуальных услуг, приведет к снижению стоимости похорон, считает автор законопроекта депутат Госдумы Антон Жарков («Единая Россия»).

«Если будут введены требования для участников рынка и повысится контроль за ними, то вырастет конкуренция в отрасли. А это значит, что ритуальные услуги могут подешеветь», — рассуждает Жарков в интервью «Парламентской газете».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроектом предлагается ужесточить требования к ритуальным агентствам, их деятельность будет возможной только в случае заключения соглашения об осуществлении деятельности по организации похорон. Прописывается, что прием заказов на организацию похорон будет исключительно через пункты приема заказов или диспетчерские центры.

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