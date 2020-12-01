Якутск, , 10:42 — REGNUM Как и планировалось, в Якутске на площади Ленина, 1 декабря засияла огнями первая в стране новогодняя ёлка. Событие сопровождалось залпами фейерверка.

В Якутске зажгли первую новогоднюю ёлку Якутия24

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Высота главной зелёной красавицы Якутии — 19 метров, диаметр — восемь метров. Украшена ёлка сияющей красной звездой. Церемония прошла в формате телеэфира, в ней принял участие глава республики Айсен Николаев.

«В 2020 году мы проводим все мероприятия с ограничениями, но зато весь мир может приобщиться к Якутску, где началось шествие Нового года», — сказал Айсен Николаев в эфире канала «Якутия24».

Одновременно с главной ёлкой символы новогодних праздников зажглись по всей республике.

Как сообщало ИА REGNUM, по многолетней традиции именно в Якутии зажигается первая новогодняя ёлка в России. Это происходит 1 декабря — повелитель холода Чысхаан насылает живительный мороз для начала зимы по всему миру. Этому знаковому событию посвящается ежегодный фестиваль «Зима начинается с Якутии».