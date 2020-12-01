Вормс, , 10:40 — REGNUM В сети появился новый трейлер ремастер-версии игры Commandos 2 для консоли Nintendo Switch. Его опубликовали 30 ноября на YouTube-канале студии Calypso Media.

В ролике разработчики показали фрагменты игрового процесса. Сообщается, что игра получила улучшенную графику и поддержку контроллеров Joy-Con.

Напомним, релиз Commandos 2 — HD Remaster ожидается 4 декабря 2020 года. Ранее игра уже выходила на PC, PS4 и Xbox One.

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