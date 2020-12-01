Сеул, , 10:37 — REGNUM С 1 декабря в Южной Корее ввели специальные меры по снижению уровня микропыли в воздухе в зимний период. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, в рамках данных мер в столичном регионе будет ограничена эксплуатация транспортных средств с высоким (пятым) уровнем выбросов. Данным транспортным средствам запрещено выезжать на дороги с 6:00 до 21:00 в будние дни. Нарушителям грозит штраф в размере 100 тыс. вон (~$90).

Кроме того, до конца февраля 2021 года в стране будут приостановлены 9−16 угольных электростанций, а предельная мощность остальных — снижена до 80%.

Известно, что в кампании по сокращению объёмов выбросов примут участие 324 предприятия.

В министерстве отметили, что посредством данных мер удастся сократить объём выбросов микропыли на 20% или 6729 тонн.