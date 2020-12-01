Москва, , 10:40 — REGNUM На сегодняшний в московской больнице в Коммунарке, в которой лечат больных с COVID-19, вызываемого коронавирусом, проходят лечение 840 пациентов. Об этом 1 декабря сообщил главврач медучреждения Денис Проценко на своей странице в соцсети Facebook.

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«В ГКБ 40 (Коммунарка) находится на лечении 840 пациентов», — говорится в сообщении главврача больницы в Коммунарке.

Также он уточнил, что в отделении интенсивной терапии больницы находится 254 человека из данного числа: на ИВЛ 69 — человек, на неинвазивной вентиляции легких (НИВЛ) — 20 человек, на высокочастотной вентиляции лёгких (HFO2) — 37 человек и на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) — один человек.

Кроме того, из данных инфографики на странице врача следует, что за сутки в больницу поступил 71 пациент, 93 выписаны и ещё 22 скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Челябинской области к 1 декабря скончались ещё десять граждан с коронавирусом.