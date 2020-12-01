Санта-Моника, США, , 10:32 — REGNUM Авторы Call of Duty: Black Ops Cold War увеличили скорость повышения уровня оружия в игре. Об этом сообщалось 30 ноября на официальном сайте студии Treyarch.

Разработчики отметили, что скорость получения опыта увеличится как в многопользовательском режиме, так и в режиме «Зомби». Помимо этого, они исправили несколько мелких ошибок.

Напомним, Call of Duty: Black Ops Cold War — это шутер от первого лица, разработанный американской студией Treyarch. Его релиз состоялся 13 ноября 2020 года.

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