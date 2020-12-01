Брянск, 1 декабря 2020, 10:36 — REGNUM В Брянской области 1 декабря выявлено ещё 140 носителей коронавируса, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 180 пациентов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
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Общее количество подтверждённых случаев заражения инфекцией в Брянской области достигло 17 тыс. 427. Выздоровели 14 тыс. 789 человек.
За сутки лаборатории проверили 1114 тестов, всего проведено 302 тыс. 593 исследования.