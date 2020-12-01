Нур-Султан, , 10:25 — REGNUM Башню в бизнес-центре «Абу-Даби Плаза» в Нур-Султане назову в честь Казахстана. Об этом заявил первый президент республики Нурсултан Назарбаев в интервью «Туркестан: мост из прошлого в будущее» на телеканале «Казахстан».

Отмечается, что башня станет самым высоким зданием в странах Туркестана. Назарбаев считает, что «Абу-Даби Плаза» станет новым центром притяжения туристов и символом Нур-Султана. Высота башни составляет 311 метров.

Интервью посвящено городу Туркестану. По словам экс-президента, Туркестан — один из древнейших городов в казахской истории. «Мы должны сохранить состояние древних построек в Туркестане и оставить его как духовный центр», — сказал Назарбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря в Казахстане отмечают День первого президента. Праздник приурочен к выборам президента 1 декабря 1991 года.

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