Челябинск, , 10:24 — REGNUM В Челябинской области к 1 декабря скончались ещё десять граждан с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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Из них пятеро умерли от COVID-19. Среди них две женщины, 80 и 86 лет, и трое мужчин, 62 (двое) и 84 лет. Ещё пятеро ушли из жизни от других заболеваний. У 60-летнего мужчины были сахарный диабет и лёгочно-сердечная недостаточность, у 75-летней женщины — сахарный диабет и диабетическая нефропатия, у 87-летней пациентки — постинфарктный кардиосклероз и атеросклероз коронарных артерий, у 73-летней — гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек, а у 57-летнего мужчины — сахарный диабет с поражением почек и атеросклероз коронарных артерий.

С весны от ковида скончались 306 человек. Ещё 588 умерли от других заболеваний.